Thüringens Sportminister Helmut Holter bei der Mitgliederversammlung des Landessportbundes in Bad Blankenburg Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Der Landessport in Thüringen soll mit einem Energie-Fonds in Höhe von sechs Millionen Euro unterstützt werden. Das gab Sportminister Helmut Holter bei der Mitgliederversammlung des Landessportbundes (LSB) in Bad Blankenburg bekannt. Die Energiekrise und ihre Folgen treffen alle Bereiche der Gesellschaft, hieß es. Insbesondere nach den herausfordernden Pandemie-Jahren mit teilweise erheblichen Mitglieder- und damit auch Einnahmeverlusten können diese Preissteigerungen existenzbedrohend sein.