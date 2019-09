Die Bundesländer sagten ab 2020 eine Förderung von 1,5 Millionen Euro jährlich zu. Der Zeitraum ist unbefristet. Am Dienstag (24.09.2019) wird die Vereinbarung der Bundesländer in Dresden präsentiert. Der Freistaat Sachsen hat innerhalb der Sportministerkonferenz den Vorsitz im Bereich Leistungssport. Bisher wurde das IAT vor allem durch das Bundesministerium des Inneren finanziert. Auch durch die Deutsche Sporthilfe liefen am IAT zeitlich befristete Projekte.

Bildrechte: imago/Picture Point