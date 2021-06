Eigentlich wollte sich die Dresdnerin Steffi Kriegerstein in diesen Tagen den letzten Feinschliff für die Olympischen Spiele holen. Die 28-Jährige ist Kanutin, holte 2016 in Rio eine Silbermedaille und hatte auch für den Sommer in Tokio große Pläne. Doch im Winter erkrankte sie an Covid-19 – und hat bis heute mit den Langzeitfolgen zu kämpfen. Wegen der Folgen der Corona-Infektion musste sie als erste Leistungssportlerin die Olympischen Spiele absagen. Kriegerstein hat in den vergangenen Wochen auch immer wieder über das Ende ihrer Karriere nachgedacht.