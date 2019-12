Mitteldeutsche Sport-Momente des Jahres 2019

April: FCM mit Last-Minute-Sieg in Hamburg Anfang April reiste der 1. FC Magdeburg das erste Mal überhaupt zum Hamburger SV. Die Partie beim früheren Bundesliga-"Dino" wurde eine denkwürdige: Der FCM spielte gut mit, musste aber nach dem 1:0 durch Bakery Jatta (31.) einem Rückstand hinterherlaufen. Marius Bülter gelang in der 60. Minute der Ausgleich, die Hamburger rannten in der Folge an. Mit der letzten Aktion des Spiels schaffte Philip Türpitz in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer beim hohen Favoriten – es sollte der letzte Auswärtssieg für die Magdeburger in der 2. Bundesliga werden, die am Ende wieder den Gang in die 3. Liga antreten mussten. Bildrechte: imago images / Nordphoto