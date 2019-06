Die Gäste kamen besser in die Partie und gingen früh mit 3:0 in Führung. Die Dresdner Verteidigung stand weiterhin schlecht, sodass es nach fünf Minuten den ersten Lions-Touchdown durch den Ex-Monarch Micky Kyei. Nach einem weiteren Touchdown der Braunschweiger stand es 17:0, bevor Florian Finke per Fieldgoal auf 3:17 verkürzen konnte.