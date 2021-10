Motorsport Fans sollen 2022 zur Motorrad-WM am Sachsenring zurückkehren

"Der MotoGP-Lauf auf dem Sachsenring zählt zu den absoluten Motorsport-Highlights in Deutschland. Wir sind nach den aktuellen Entwicklungen optimistisch, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder mit Fans ausgetragen werden kann", sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Es wird zugleich das Jubiläum 95 Jahre Sachsenring sein.

Im Vorjahr musste der Grand Prix coronabedingt ausfallen. In diesem Sommer fand die Veranstaltung erstmals in seiner Geschichte hinter verschlossenen Toren statt. Mitte Mai hatte der ADAC als Promoter des Grand-Prix mitteilen müssen, dass die WM-Läufe unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgefahren werden müssten. Der Sachsenring konnte sich dank der garantierten Austragung in diesem Jahr auf einen neuen Vertrag einigen. Bis 2026 bleibt die Motorrad-WM in Sachsen.