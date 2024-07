Marc Marquez, der ob seiner Erfolge den Titel "King of Sachsenring" trägt, belegte nach einer tollen Aufholjagd vom 13. Startplatz den zweiten Rang. Der Spanier, nach seinem Honda-Abschied erstmals auf der starken Ducati, hat auf der Strecke seit 2010 immer gewonnen, wenn er am Start war. Sein jüngerer Bruder Alex wurde Dritter. Für Bradl könnte es der Abschied von den Fans auf dem Sachsenring gewesen sein. "Mein Gefühl sagt mir, dass es das letzte Mal sein könnte, dass ich beim Heim-Grand-Prix in der Königsklasse am Start stehe", hatte er im Vorfeld gesagt. Für den Honda-Testfahrer war es das dritte Rennen in diesem Jahr, zuvor war er in Jerez und Barcelona gestartet. In der WM übernahm Bagnaia (222 Punkte) die Führung vor Jorge Martin (212). Marquez (166) ist als Dritter in Lauerstellung.