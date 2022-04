Motorsport | GT Masters in Oschersleben Die Börde bebt - Oschersleben freut sich auf Motorsport-Wochenende

Hauptinhalt

Zum 16. Mal finden am kommenden Wochenende die GT Masters in Oschersleben statt. Die Veranstalter werben mit "Motorsport zum Anfassen". Bei den Rennen in vier Klassen kommt zudem ein neuer Öko-Kraftstoff zum Einsatz.