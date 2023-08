Der Dresdner Motorsportler Maximilian Paul hat im Dauerregen auf dem Nürburgring seinen ersten DTM-Sieg gefeiert. Im Lamborghini gewann der 23-Jährige das Sonntagsrennen (6. August) - vom 13. Startplatz aus stürmte er bis an die Spitze, bei den schwierigen Bedingungen kam Paul am besten zurecht. Zweiter wurde Porsche-Fahrer Laurin Heinrich aus Würzburg, für den es ebenfalls das beste Ergebnis seiner DTM-Laufbahn war.

"Es ist einfach nur krass, ich kann es gar nicht glauben", sagte Paul bei ProSieben, er könne seinen Erfolg nicht fassen. Der Dresdner ersetzte an diesem Wochenende den Österreicher Mick Wishofer, der normalerweise beim Team Grasser im Cockpit sitzt. Hinter den "jungen Wilden" Paul und Heinrich belegte Mercedes-Pilot Lucas Auer (Österreich) den dritten Platz. Der Österreicher hatte zeitweise an der Spitze gelegen, in der Schlussphase konnte er dem Tempo von Paul und auch Heinrich nicht mehr folgen. Das Rennen endete hinter dem Safety Car, weil der Inder Arjun Maini mit seinem Mercedes von der Strecke rutschte.

Mirko Bortolotti (Italien), Sieger des Samstagsrennens, war am Sonntag von technischen Problemen an seinem Lamborghini ausgebremst worden. David Schumacher, Neffe des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, belegte den neunten Platz. In der Meisterschaft führt der Österreicher Thomas Preining, der am Sonntag Sechster wurde und seinen Vorsprung auf Verfolger Sheldon van der Linde aus Südafrika damit ausbaute. Der Titelverteidiger verpasste als 17. die Punkteränge.