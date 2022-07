Auch im zweiten Lauf, der mit der umgekehrten Aufstellung gestartet wurde, dominierten erneut die ersten Drei des ersten Rennens. Puffe gelang erneut ein Blitzstart. Der 27-Jährige raste von Rang sieben auf Platz zwei hinter Polesetter Rob Hartog (Yamaha). Reiterberger und Alt rollten das Feld von hinten auf. Der Sieger des ersten Laufs setzte sich schließlich in der dritten Runde an die Spitze. Puffe konnte im Anschluss von den schwächer werdenden Reifen Hartogs profitieren und schob sich auf Rang drei, den er bis ins Ziel verteidigte. Auch Reiterberger konnte seinen Vorsprung gegen Alt behaupten.

In der Supersport-Serie der 600-Kubikzentimeter-Motorräder feierte der Sachse Max Enderlein einen Doppelsieg. Der 21-Jährige setzte sich nach 15 Runden auf der 3,9 Kilometer-Rundstrecke am Sonntagmittag deutlich gegen den Belgier Luca De Vleeschauwer und den Niederländer Twan Smits durch. Im zweiten Rennen am Nachmittag musste sich der zweifache deutsche Meister Enderlein lange gegen Angriffe von Smits erwehren, setzte sich am Ende aber erneut gegen ihn und den drittplatzierten de Vleeschauwer durch. Enderlein feierte damit im achten Saisonrennen der supersport-Serie bereits den sechsten Sieg.