Frage: Erik Schreyer, Sie sind vor wenigen Tagen von unseren Usern auf www.sport-im-osten.de mit recht deutlichem Abstand zum "Mitteldeutschen Trainer des Jahres 2019" gewählt worden. Wie sehr ehrt Sie diese Auszeichnung und was bedeutet Sie ihnen?

Erik Schreyer: "Diese Auszeichnung ist natürlich etwas ganz besonderes für mich. Alleine die Anwesenheit auf der Liste mit derart berühmten Weltklassetrainern war schon eine große Ehre für mich. Am Ende hatte ich über 1.000 Stimmen Abstand zum Zweitplatzierten. Das ist Wahnsinn, ich kann mich nur bei allen bedanken die für mich abgestimmt haben. Der Tischtennis-Sport hat eine unfassbar tolle Fanbase. Ich glaube, das hat mir geholfen."

Gerade kleinere Vereine und auch Randsportarten haben eine sehr treue Fanbase, die sich dann umso mehr freuen, ihrer Mannschaft oder ihrer Sportart bei solchen Abstimmungen eine Bühne bieten zu können. Erik Schreyer

In der Abstimmung haben Sie sich gegen elf weitere Trainer Mitteldeutschlands durchgesetzt. Darunter auch Größen aus dem deutschen Fußball-Oberhaus wie beispielsweise Julian Nagelsmann. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie bei der Konkurrenz am Ende ganz oben stehen werden?

"Ich habe damals sogar noch spaßig auf meine Facebook-Seite geschrieben: Vielleicht kann ich den Nagelsmann knacken. Es ist klar, dass er alleine vom Bekanntheitsgrad her favorisiert war. Ich denke aber, dass gerade kleinere Vereine und auch Randsportarten eine sehr treue Fanbase haben, die sich dann umso mehr freuen, ihrer Mannschaft oder ihrer Sportart bei solchen Abstimmungen eine Bühne bieten zu können. Das es letzten Endes für mich gereicht hat, ist natürlich unglaublich."

Bildrechte: imago/Gerhard König

Seit knapp zwei Jahren sind Sie nun auch Cheftrainer der ersten Mannschaft des Post SV Mühlhausen. Als Sie das Amt übernahmen, waren Sie gerade einmal 29 Jahre alt und damit einer der jüngsten Trainer, der je eine Mannschaft in der höchsten deutschen Spielklasse betreute. Wie kommt man in so jungen Jahren dazu, einen Trainerjob zu übernehmen?

"Der Post SV Mühlhausen ist für mich ein einziger Glücksfall. Für mich wurde im Laufe der Jahre klar, dass ich unbedingt dort bleiben und den Verein voranbringen will. Ich war dort anfangs Spieler und habe selber den Aufstieg von der zweiten in die erste Bundesliga mitvollbracht. Dann zeigte sich allerdings irgendwann, dass mein spielerisches Niveau nicht ganz für das Oberhaus reicht. Ich habe viele Gespräche mit dem Verein geführt, wurde dann zunächst in den Vorstand gewählt und kam dann mit Anfang 20 zu meinem ersten Traineramt. Damals betreute ich zunächst unser Nachwuchszentrum. In den kommenden Jahren habe ich dann gemerkt, dass der Verein mir immer mehr Vertrauen entgegenbrachte und konnte dadurch weiter aufsteigen. Für mich war schon immer klar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen möchte. Entweder als Spieler oder als Trainer. Das ich dann mit gerade einmal 29 Jahren die Chance bekommen habe, Weltklassespieler zu betreuen und auch gegen solche anzutreten, ist sensationell. Ich versuche mich immer weiterzuentwickeln und glaube, dass ich meinen Zenit noch nicht erreicht habe."

Wir sind ein eingeschworenes Team und verstehen uns blind. Da wir uns unter der Woche nur selten sehen, ist es auch extrem wichtig, dass sich alle aufeinander verlassen können. Erik Schreyer

Welchen Weg mussten Sie gehen, um vom Spieler zum Trainer zu reifen?

"Um ein Bundesliga-Team im Tischtennis zu betreuen, benötigt man die höchste Trainerlizenz. Das ist in Deutschland die A-Lizenz. Die eineinhalbjährige Ausbildung habe ich damals neben meinen normalen Beruf gemacht. In dieser Zeit bin ich Co-Trainer geworden und konnte mir vom damaligen Cheftrainer Alexander Schieke und auch von Lars Hielscher, der damals beim Post SV spielte, viel abschauen und mich so weiterentwickeln. Die Lehrgänge fanden im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf statt. Dort traf ich auch auf Größen wie Jörg Roßkopf (Der Olympiamedaillengewinner von 1992 und 1996 beendete seine Karriere im April 2010 und galt bis dahin als einer der besten deutschen Tischtennisspieler, Anm. d. Red.) oder Helmut Hampl (Trainer der deutschen U23-Nationalmannschaft, Anm. d. Red.). Von ihnen konnte ich viel lernen. Auch wenn es eine harte Zeit war, denke ich, dass sie mir sehr viel gebracht hat."

Wie ist es, mit Spielern zu arbeiten, die teilweise im gleichen Alter oder sogar älter sind als Sie selbst? Sehen Sie darin Nachteile oder hilft es ihnen sogar bei ihrer Arbeit?

"Ich denke, dass es bei uns definitiv ein Vorteil ist. Wir sind alle in einer Altersgruppe und haben ähnliche Interessen. Dadurch verstehen wir uns natürlich auch abseits des Tisches prächtig. Ich würde mich auch nicht als Trainer beschreiben, der von oben auf seine Spieler herabschaut. Ich sehe mich eher als Teil der Mannschaft. Ich glaube auch, dass die Spieler das merken. Wir sind ein eingeschworenes Team und verstehen uns blind. Da wir uns unter der Woche nur selten sehen, ist es auch extrem wichtig, dass sich alle aufeinander verlassen können."

Jubel der Mühlhausener nach einem Heimsieg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie professionell ist Tischtennis in Mühlhausen? Sind Sie und ihre Mannschaft Vollzeitsportler oder gehen einige noch "normalen" Berufen nach?

"Die Tischtennis-Bundesliga ist eine reine Profiliga. Alle haben professionelle Spielerverträge und sind fest angestellt. Die Spieler, mit denen ich arbeite, sind alle Nationalspieler und große Sportsleute ihrer Länder. Ovidiu Ionescu ist beispielsweise in diesem Jahr Vizeweltmeister im Doppel geworden. Daniel Habesohn ist aktuell die Nummer eins in der nationalen Rangliste in Österreich und mehrfacher Europameister im Doppel. Hinzu kommt, dass Tischtennis eine sehr trainingsintensive Sportart ist. Da bleibt neben dem Sport keine Zeit für einen anderen Beruf."

Wie würden Sie die sportlichen Bedingungen in Mühlhausen beschreiben?

"Jeder, der schon einmal in der Halle war, wird sagen, dass es außergewöhnlich bei uns ist. Ich denke, wir heben uns mit unserer Halle und unserer Fankultur von vielen großen Vereinen ab. Unsere Fans erzeugen bei jedem Spiel eine unfassbare Stimmung und ich würde sogar sagen, dass wir eine der stimmungsvollsten Hallen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa haben. Doch nicht nur die Fans sind super. Auch die sportlichen Bedingungen stimmen. Da die Halle uns gehört, können wir theoretisch rund um die Uhr Tischtennis spielen und uns optimal weiterentwickeln."

Ich lebe meinen Traum! Erik Schreyer

Wenn man sich näher mit ihrer Person befasst, dann wirken Sie wie ein im positiven Sinne Tischtennisverrückter. Wie kamen Sie überhaupt zum Tischtennis?

"Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin definitiv ein positiv Verrückter. Ich komme aus einer sportlichen Familie und spiele seit meiner Kindheit Tischtennis. Meine Eltern hatten damals ein Geschäft mit einer großen Lagerhalle. Dort hat sich dann oft die Nachbarschaft versammelt und gemeinsam Tischtennis gespielt. Mit zehn Jahren kam ich dann zu meinem ersten Verein, der SG Blau-Weiss Reichenbach. Eigentlich ist das relativ spät, wenn man sieht, dass Timo Boll beispielsweise schon mit vier Jahren angefangen hat. Ich hatte aber das Glück, mit viel Talent gesegnet worden zu sein und konnte somit schnell höherklassig spielen."

Wie wichtig ist der Sport inzwischen für Sie?

"Tischtennis ist mein Leben, ich habe unfassbar viel dafür geopfert, war in meiner Jugend auf einer Sportschule. Ich bin unfassbar stolz darauf und trauere anderen verpassten Chancen nicht hinterher. Durch meinen Sport konnte ich viele Menschen kennenlernen, Beziehungen knüpfen und Erfahrungen sammeln. Mittlerweile spielen wir in der Champions League und ich kann sagen, dass ich meinen Traum lebe."

Mühlhausens Lubomir Jancarek im Duell mit Düsseldorfs Timo Boll, dem besten deutschen Tischtennisspieler aller Zeiten. Bildrechte: imago images / Horstmüller

Sie haben in Mühlhausen mittlerweile seit vielen Jahren Ihre sportliche Heimat gefunden. Was zog Sie damals nach Mühlhausen?

"Ich bin damals als Spieler hierhergekommen. Vorher habe ich in Celle in der zweiten Bundesliga gespielt. Da ich mich im Osten aber schon immer sehr geborgen gefühlt habe, wollte ich unbedingt zurück in die Heimat. Nach vielen Gesprächen kam dann irgendwann das Angebot aus Mühlhausen. Ich habe damals viel Positives über den Verein, die Fankultur und auch über die Strukturen gehört. Jetzt kann ich sagen, dass sich das alles bewahrheitet hat."

Tischtennis ist eine Kopfsportart, wenn sich die Spieler in einem Verein nicht wohlfühlen, können sie auch keine Leistung bringen. Erik Schreyer

Was zeichnet den Verein Ihrer Meinung nach aus?

"Vor allem das familiäre Gefühl im Verein. Tischtennis ist eine Kopfsportart, wenn sich die Spieler in einem Verein nicht wohlfühlen, können sie auch keine Leistung bringen. Das macht uns aus, dass die Spieler nicht nur auf die Ergebnisse heruntergeschraubt werden, die sie erzielen."

Auch sportlich läuft es für Sie und ihre Mannschaft alles andere als schlecht. In der Bundesliga steht der Post SV aktuell auf Rang sechs. In der Champions League hat das Team erneut das Viertelfinale erreicht. Entspricht der bisherige Saisonverlauf Ihren Erwartungen?

"Wir wollten im Januar unbedingt europäisch weiterspielen. Ich bin sehr glücklich, dass wir das geschafft haben und erneut im Viertelfinale der Champions League stehen. In der Bundesliga merkt man allerdings, dass uns die Champions League auch viel Kraft gekostet hat. Die Spieler werden natürlich nicht besser, wenn sie nur am Flughafen sitzen. Ich denke, das könnte uns den einen oder anderen Sieg gekostet haben."

Wo wollen Sie am Ende der Saison in der Bundesliga stehen und wie weit geht es für Ihre Mannschaft in der Champions League?

"In der Champions League haben wir mit dem Erreichen des Viertelfinals unser Ziel definitiv erreicht. In der Bundesliga wäre ich zufrieden, wenn wir am Ende auf dem sechsten oder fünften Platz landen. Alles darüber hinaus wäre für uns ein schöner Bonus."