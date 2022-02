Nur Blech im letzten Olympia-Rennen seiner Karriere: Erik Lesser musste sich im Staffelrennen mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Der Thüringer lief mit Benedikt Doll, Roman Rees und Philipp Nawrath eine gute Staffel, am Ende waren nach einem dramatischen Finale aber Norwegen, Frankreich und Russland zu schnell für das DSV-Quartett. Am Boden zerstört war Schlussläufer Nawarath, der mit einer Strafrunde die sichere Medaille wegschenkte.

Damit enden die letzten Winterspiele für den Thüringer Lesser ohne Medaille. "Mein letztes Olympiarennen habe ich mir schon ein bisschen anders» vorgestellt. Aber es ist ja nicht 'Wünsch Dir was', es muss alles passen. Wir hatten mehr als nur einen Finger an der Medaille", sagte der 33-Jährige.

Bei seinen zwei vorherigen teilnahmen konnte der Thüringer stets mit einer bzw. zwei Medaillen geschmückt die Heimreise antreten. 2014 in Sotschi gab es Silber im Einzel und der Staffel, vier Jahre später in Pyeongchang reichte es zu Staffel-Bronze. Diesmal bleibt der Koffer leer. Entsprechend ernüchtert stellte er nach dem Rennen mit Blick auf die Olympischen Spiele in Peking fest: "Ich nehme von den Olympischen Spielen genau gar nichts mit. Weder eine Medaille, noch ein gutes Ergebnis, eine gute Zeit hatte man hier jetzt auch so begrenzt. Wir haben zwar im Team das Beste daraus gemacht, aber irgendwie beneide ich Arnd Peiffer, der letzte Saison gesagt hat: Tschüssikowski, Peking gebe ich mir nicht mehr."