Rehm hatte am Dienstag (01.06.2021) bei der Para-EM im polnischen Bydgoszcz mit einer Fabel-Weite von 8,62 Metern für Furore gesorgt und damit die Olympianorm von 8,22 Metern locker geknackt. Mit dieser Weite will sich Rehm nun am Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig präsentieren. "Ich will an den Start gehen. Ich bin gemeldet und wenn alles gut geht, werde ich in Braunschweig am Start sein. Ich bin sehr gespannt."