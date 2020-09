Wegen einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes werden die deutschen Slalomkanuten nicht an der Europameisterschaft in Prag (18. – 20. September) teilnehmen. Das gab der Deutsche Kanu-Verband am Donnerstag bekannt.

Hohe Infektionszahlen in der Region Prag

"Damit folgen wir der im Trainerrat beschlossenen Richtlinie, nicht in Regionen zu reisen, in denen eine Reisewarnung der Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik besteht", sagte Chefbundestrainer Klaus Pohlen. Die Entscheidung sei "in Abwägung aller relevanter vorliegenden Fakten" erfolgt. "Wir sehen uns in der Verantwortung der Wahrung der Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler sowie aller beteiligten Betreuer und Betreuerinnen", so Pohlen. Wegen der hohen Infektionszahlen in der Region Prag warnt das Auswärtige Amt derzeit vor nicht notwendigen Reisen. Der europäische Verband ECA hat die EM – die ohne Zuschauer stattfinden soll – noch nicht abgesagt.

"Haben uns den Arsch aufgerissen..."

Damit fällt die Slalomkanuten ein Saisonhöhepunkt weg. Bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende hatten sich u.a. Franz Anton (Leipzig), Tmo Trummer (Zeitz) Lena Stöcklin und Andrea Herzog (beide Leipzig) qualifiziert. Canadier-Spezialistin Herzog sollte sogar in beiden Disziplinen (Kajak) an den Start gehen. Bei den Sportlern ist die Enttäuschung natürlich groß, es war nach der Olympia-Verschiebung der Jahreshöhepunkt. Der frisch gebackene Meister Tim Maxeimer aus Wiesbaden drückte es drastisch aus: "Wir haben uns seit März, trotz der widrigen Trainingsbedingungen durch Corona wahnsinnig den Hintern aufgerissen, um in Prag erfolgreich zu sein. Nun werde ich sicher erstmal ein paar Tage brauchen, um die Saison abzuhaken und mich auf die neuen Aufgaben zu fokussieren." Tim Maxeimer Bildrechte: imago images / opokupix