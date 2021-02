Die Turnaffäre um die Chemnitzer Trainerin Gabriele Frehse, der von Sportlerinnen um Weltmeisterin Pauline Schäfer unter anderen psychischer Druck und die Abgabe verschreibungspflichtiger Schmerzmittel vorgeworfen wird, hat weitere Konsequenzen. Wie der Sportausschuss des Deutschen Bundestages bekannt gab, wird er sich am 5. Mai dieses Jahres in einer Öffentlichen Anhörung mit dem Thema "Physische, psychische oder sexualisierte Gewalt gegen Sportlerinnen und Sportler" befassen. Zuvor würde bereits am 24. Februar der Fall Chemnitz auf der Tagesordnung einer Ausschusssitzung stehen. Frehse hat die Vorwürfe mehrfach bestritten.

In der "Freien Presse" (Mittwoch) forderte die Ausschussvorsitzende Dagmar Freitag Standards im Umgang mit Kindern im Leistungssport. "Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt. Kinder müssen zu jeder Zeit das Gefühl haben, dass nicht nur ihre Leistung gesehen und gefördert wird. Sie müssen sich in ihrer gesamten Persönlichkeit gesehen und wertgeschätzt fühlen", sagte Freitag. Die 67-Jährige stellte sich zudem hinter den vom Deutschen Turner-Bund (DTB) in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchungsbericht und die vom DTB ausgesprochene Aufforderung an den Olympiastützpunkt Chemnitz, sich von Frehse zu trennen. Was im Fall einer Nichtbefolgung geschieht, ließ sie im Gespräch offen. "Erst nach der Entscheidung des Arbeitgebers stellt sich die Frage, ob für den Zuwendungsgeber möglicherweise Handlungsbedarf besteht", so Freitag.