"Wir haben uns bei der Planung der Schulprojekte stark an unseren Oberwiesenthaler Olympiateilnehmern um Katharina Hennig, Julia Taubitz und Eric Frenzel orientiert und die Stationen dementsprechend aufgebaut", berichtete Freitag. So ist in den vergangenen Tagen im eigentlichen Biathlonstadion nicht nur eine Skisprungschanze, sondern auch eine kleine Rennschlitten-Bahn entstanden.

Für "Sport im Osten" sind Felicitas Hölscher und Maximilian Beyer während der Winterspiele am Fichtelberg vor Ort. Die beiden Sportreporter berichten live von den Wettbewerben, interviewen die Profis, testen sich selbst in den verschiedenen Disziplinen aus und werfen dabei immer einen Blick in Richtung der aktuellen Entscheidungen in Peking, wenn die Idole der Oberwiesenthaler Nachwuchshoffnungen um die Medaillen ringen.