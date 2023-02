Biathlon | WM in Oberhof Nächste One-Man-Show von Johannes Thingnes Boe

Hauptinhalt

Dritter Start, drittes Gold: Johannes Thingnes Bö ist auch bei der Biathlon-WM in Oberhof nicht zu stoppen. Am Sonntag lief der Norweger in der Verfolgung ein einsames Rennen. Johannes Kühn war erneut bester Deutscher.