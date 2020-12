Der 64-Jährige hatte selbst im Sommer in einem Interview mit der Zeitung "Noordhollands Dagblad" eingeräumt, in der Vergangenheit junge Athletinnen während des Trainings gedemütigt zu haben: "Ich wollte Medaillen, ich stellte mir nie die Frage, ob die Turnerinnen das auch wollten." Laut "Spiegel" hatte sich für die Beschäftigung von Beltman dessen Trainerkollegin Gabi Frehse stark gemacht. Frehse ist aktuell als Trainerin am Olympiastützpunkt freigestellt, nachdem ihr unter anderem von der ehemaligen Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer verbale Nötigung und überhartes Training vorgeworfen worden war.