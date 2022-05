Tanzen "Night of the Dancing Stars" im MDR-Livestream

Hauptinhalt

Samstag, 21:30 Uhr

Ein tolles Tanz-Event haben wir für Sie am Sonnabend im Angebot: Die "Night of the Dancing Stars" in Leipzig im MDR-Livestream. Mit dabei sind die Weltmeiter im Latein und der bekannteste Tanz-Juror.