Eric Frenzel (Geyer) belegte im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere den 15. Platz. Zweitbester aus der deutschen Mannschaft, die am Morgen auf der Schanze viele Meter liegen ließ, war Jakob Lange (Kiefersfelden) als Zehnter. Olympiasieger Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek (beide Oberstdorf) folgten auf den Rängen 13 und 14.



Im Kampf um den Gesamtweltcup hat Lamparter mit jetzt 1.285 Punkten weiter die klar besten Karten vor Jens Luraas Oftebro (Norwegen/1.149) und Schmid (1.119). Die letzten zwei Wettkämpfe finden am Sonntag in Oslo und am 26. März in Lahti statt. Riiber, Vierfach-Weltmeister von Planica, stand nach einem Traumsprung schon vor dem Langlauf praktisch als Sieger fest. Der Norweger flog auf 134,5 m und ging 1:19 Minuten vor dem zunächst zweitplazierten Franz-Josef Rehrl in die Loipe - der Österreicher wurde am Ende Achter. Chancen auf seinen fünften Triumph im Gesamtweltcup in Folge hat Riiber nach einer langen Krankheitspause zu Jahresbeginn nicht mehr.