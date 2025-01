Wintersport | Nordische Kombination Kombinierer Lange in Klingenthal von 15 auf drei

10. Januar 2025, 16:00 Uhr

Starke Aufholjagd vom Nordischen Kombinierer Jakob Lange in Klingenthal. Im Conti-Cup lief der Deutsche am Freitag aufs Podest. Am Wochenende sind auch die Skispringer am Start. SPORT IM OSTEN überträgt per Livestream.