Nächste Hiobsbotschaft für die Nordischen Kombinierer: Nach der Absage des Weltcups im französischen Chaux-Neuve können auch die am kommenden Wochenende geplanten Wettbewerbe im sächsischen Klingenthal nicht stattfinden. Das bestätigte der Veranstalter am Dienstag (10.01.2023) dem MDR.

Eigentlich wollten am Samstag und Sonntag 60 Athleten aus elf Nationen in der Vogtland Arena in zwei Einzelwettbewerben über 10 Kilometer um den Sieg springen und laufen.

Die Weltcup-Absage kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Noko blickt ohnehin schwierigen Zeiten entgegen. Erst am Montag waren die Wettbewerbe in Chaux-Neuve, die vom 20. bis 22. Januar stattfinden sollten, wegen Schneemangel abgesagt worden. Ob das Event an einem anderen Ort nachgeholt wird, ist bislang nicht bekannt. Damit geht es für die deutschen Kombinierer um Eric Frenzel nach derzeitigem Stand erst in Seefeld/Österreich (26. bis 29. Januar) weiter.