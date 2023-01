Nach der Hiobsbotschaft unter der Woche muss Klingenthal weiter um die Austragung des Weltcups der Nordischen Kombinierer bangen. Erst am Dienstag (14. Januar) soll eine finale Entscheidung fallen, ob die ursprünglich für dieses Wochenende geplanten Wettkämpfe am kommenden Wochenende (21./22. Januar) nachgeholt werden können. Das sagte Alexander Ziron, Geschäftsführer des VSC Klingenthal, am Samstag (14. Januar) dem MDR.