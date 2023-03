Nach 16 Jahren im Weltcupzirkus ist Eric Frenzels großartige nordische Skikarriere in Lahti zu Ende gegangen. Der langjährige König der Kombinierer belegte beim Saisonfinale in Finnland zum Abschluss am Wochenende die Plätze 27 und 40.

Tränen bei Frenzel

Beim Doppelsieg des Norwegers Jarl Magnus Riiber, als Dominator im Weltcup Frenzels legitimer Nachfolger, drehte der dreimalige Olympiasieger aus Oberwiesenthal emotionale Ehrenrunden. Mit der Spitze konnte Frenzel nicht mehr mithalten, die letzten Meter absolvierte er im rot-gelben Ehrentrikot. Schon nach dem letzten Sprung seiner Karriere auf 105 Meter war Frenzel sichtlich gerührt und hatte mit dem Tränen zu kämpfen. Nach dem letzten Sprung seiner Karriere konnte Frenzel die Tränen nicht mehr zurückhalten. Bildrechte: IMAGO / Lehtikuva

Riiber feierte seine Saisonsiege Nummer sieben und acht. Beste Deutsche waren am Samstag Manuel Faißt (Baiersbronn) als Sechster und Johannes Rydzek (Oberstdorf) am Sonntag als Fünfter. Julian Schmid (Oberstdorf) landete in der Gesamtwertung auf Platz drei, die große Kristallkugel, die Frenzel insgesamt fünfmal gewonnen hatte, sicherte sich der Österreicher Johannes Lamparter.

Auch Frenzels Förderer Weinbuch verabschiedet sich

Neben Frenzel verabschiedete sich in Lahti auch Bundestrainer Hermann Weinbuch aus dem Weltcup. Der 63-Jährige stand dem deutschen Team 27 Jahre als Chefcoach vor, Frenzel begleitete er bei allen Triumphen, darunter bei 43 Siegen im Weltcup, drei olympischen Goldmedaillen und sieben WM-Titeln. Zuletzt reichte es im Team 2022 in Peking und 2023 in Planica noch zu Olympia- und WM-Silber. 2018 hatte Frenzel die deutsche Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang mit der Fahne in der Hand ins Stadion geführt.