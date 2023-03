Bisher hatte sich Frenzel den Rekord noch mit der norwegischen Langlauflegende Björn Dählie geteilt. Nun hat er seiner Fabelkarriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt und seine eigene beeindruckende Serie ausgebaut: Seit 2009 hat der Rekordweltmeister in der Kombination bei jedem Großereignis mindestens eine Medaille geholt.

Frenzel: "Ein Rennen, das beflügelt hat"

In der Staffel am Mittwoch (01.03.2023) hatte Frenzel gehörigen Anteil an der Silbermedaille. 23 Sekunden lag Deutschland nach dem Springen hinter den führenden Norwegern. Frenzel flog als Startläufer in der Loipe förmlich davon und kassierte auf der ersten Runde den Norweger Espen Andersen ein. Auf Position eins übergab Frenzel an Vinzenz Geiger.

"Es war ein Rennen, das beflügelt hat", sagte Frenzel ausgepumpt, aber glücklich kurz darauf im ARD-Interview. "Man kratzt alles raus, was man hat. Das war es wert. Ich habe mich in einen Flow gelaufen und hatte nichts zu verlieren. Die Strecke liegt mir, dazu hatte ich Bombenmaterial am Fuß. Damit läuft es sich noch besser." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Packende Schlussrunde

Peking-Olympiasieger Geiger erwehrte sich auf der Strecke erfolgreich Jens Luras Oftebro. Beide lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und übergaben fast zeitgleich an die dritten Läufer. Für Deutschland ging Johannes Rydzek auf die nächsten fünf Kilometer. Auch der Oberstdorfer konnte die Spitze knapp vor Norwegen verteidigen. Zudem wuchs der Vorsprung auf die dritt- und vierplatzierten Franzosen und Österreicher auf über 20 Sekunden.

Schlussläufer Julian Schmid musste direkt einen Platz einbüßen, denn Johannes Lamparter aus Österreich hatte die Lücke schnell zugelaufen. Das Trio mit Schmid, Lamparter und Jarl Magnus Riiber blieb aber zusammen, es entwickelte sich ein Dreikampf um Gold. Kurz vor Schluss forcierte Schmid das Tempo. Lamparter musste abreißen lassen, Riiber bremste in einer Kurve Schmid aus. Das kostete dem Deutschen die nötigen Sekunden. Am Ende brachte Riiber den Sieg mit neun Sekunden Vorsprung ins Ziel. Das deutsche Team legte anschließend Protest gegen die Wertung ein. Hintergrund war Riibers Manöver gegen Schmid. Dieser wurde jedoch kurz darauf vom Weltverband FIS abgelehnt.

Frenzels Titeljagd beginnt 2009

Der WM-Rekord war Frenzel dennoch nicht mehr zu nehmen. Vor 14 Jahren hatte er seine erste WM-Medaille (Silber) im Teamwettberb bei den Titelkämpfen im tschechischen Liberec geholt. 2011 gewann er erstmals Gold im Einzel in Oslo. 2013 und 2019 wiederholte er dieses Kunststück. Insgesamt sprangen für den Athleten vom SSV Geyer sieben Goldplaketten bei Weltmeisterschaften heraus. 2014 und 2018 wurde Frenzel zudem Olympiasieger im Einzel. Zwischen 2012 und 2017 holte er fünf Jahre in Folge den Gesamtweltcup.

Kurz nach dem Rennen in Planica konnte Frenzel seinen Erfolg kaum in Worte fassen. "Das ist noch nicht angekommen. Gedanklich bin ich noch beim Rennen. Ich hätte am liebsten selbst noch mit angeschoben. Mit der Medaille können wir sehr glücklich sein."

Bundestrainer Weinbuch deutet Karriereende Frenzels an

Ob der Ausnahme-Kombinierer und neue Rekordhalter seine Karriere nach dieser Saison fortsetzen wird, ist noch offen. "Meine Entscheidung, wie es weitergeht, wird im März fallen", hatte Frenzel vor der Saison im MDR-Interview angekündigt. "Es ist einfach nicht richtig, sowas zu entscheiden, bevor man das Großereignis und die Wettkämpfe überhaupt hinter sich hat."

Im deutschen Team haben ihm Schmid und Geiger den Rang als Nummer eins abgelaufen. Den Platz in der Staffel hatte er sich im Vorfeld gemeinsam mit Rydzek erkämpft, Manuel Faißt blieb nur die Zuschauerrolle. Bundestrainer Weinbuch deutete indes ein baldiges Karriereende seines Schützlings an. "Er arbeitet schon länger mit diesen Gedanken. Mein Gefühl ist, dass er schon eine Entscheidung getroffen hat."