Droht der Nordischen Kombination 2030 das Olympia-Aus? Diese Befürchtung erhielt am Mittwoch (11. Oktober) zumindest neuen Nährboden, nachdem die japanische Stadt Sapporo ihren Verzicht für eine Bewerbung der Spiele in sieben Jahren erklärt hatte. Japan kann einige Erfolge in der Nordischen Kombination aufweisen und gehörte in den vergangenen Jahren im Weltcup zur erweiterten Spitze. Die Sportart hätte wohl ihren festen Platz bei möglichen Spielen in Sapporo gehabt. Dagegen sind die übrigen drei Bewerber USA (Salt Lake City), Schweden (Stockholm) und Frankreich (Provence-Alpes-Cote d'Azur und Auvergne-Rhone-Alpes) nicht als große Nationen in der Nordischen Kombination bekannt.

Nordische Kombination am Scheideweg

Sapporos zurückgezogene Bewerbung aufgrund massiver Korruptionsskandale im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021 hat auch den Deutschen Skiverband (DSV) aufhorchen lassen. "Japan ist sicher die Nation der Bewerber, die am engsten mit der Nordischen Kombination verbunden ist", sagt DSV-Sportdirektor Horst Hüttel im Gespräch mit Sport im Osten. "Wieviel es am Ende ausmacht, ist aber schwer einzuordnen. Aber bei der sogenannten 'Host Nation' wird auch auf Wünsche und Anträge eingegangen."

Der DSV kämpft wie viele andere Nationen und Athleten um das Überleben der Nordischen Kombination. Der Sportart droht ein Olympia-Aus auf Raten. Zu wenig Leistungsdichte, fehlende Vielfalt in den Wettbewerben und nicht zufrieden stellende Einschaltquoten – so lauten die Kritikpunkte des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Die Nordischen Kombiniererinnen haben keinen Platz bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Auch den Männern droht das Aus. Die gestoppten Olympiapläne Sapporos verheißen daher nichts Gutes. Jenny Nowak (r.) und Nathalie Armbruster holten gemeinsam mit Julian Schmid und Vinzenz Geiger WM-Silber in Planica. Eine Teilnahme bei Olympischen Spielen blieb ihnen bisher versagt. Bildrechte: dpa

Hüttel: "Die Zahlen stehen für uns"

Entscheidender werden aber die Nordische Ski-WM 2025 und die Olympischen Winterspiele 2026 sein, meint Hüttel. Diese beiden Großevents gelte es so "positiv wie möglich zu gestalten", wenn das IOC im Anschluss eine Entscheidung fällen will. Argumente für eine Fortführung der "Königsdisziplin" gebe es laut Hüttel zur Genüge. "Die Zahlen stehen für uns", sagt der 55-Jährige. Bei den vergangenen drei Ausgaben der Olympischen Spiele habe man die Zahl der teilnehmenden Nationen sukzessive auf 17 steigern können. "Das heißt, die Anzahl der Nationen ist da", so Hüttel.