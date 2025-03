"Dass es eine Nation da in meinen Augen so sehr übertreibt und anfängt, in einem sehr unsportlichen Sinne zu manipulieren", ließ aber auch den dreimaligen Olympiasieger aus Sachsen spürbar desillusioniert zurück. "Die Thematik schwebt über vielem", gestand der 36-Jährige und appellierte in Richtung des Internationalen Skiverbands: "Am vergangenen Wochenende wurde ein gewisses Vertrauen wieder aufgebaut." Denn "so, wie in Oslo kontrolliert wurde, darauf pochen wir. Seitens der FIS muss der Finger weiter draufgehalten und kontrolliert werden."