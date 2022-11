Wintersport | Nordische Kombination "Okay, hey, das geht noch" - Eric Frenzel will nach Planica und peilt WM-Rekord an

Eric Frenzel hat in der Nordischen Kombination alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - und das mehrfach. Aber ein Ziel will der Sachse in seiner in wenigen Wochen startenden 17. Elitesaison noch erreichen: den großen Björn Dählie hinter sich lassen und Ende Februar 2023 in Planica alleiniger WM-Medaillenrekordhalter werden.