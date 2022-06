Jenny Nowak steht mit 19 am Beginn ihrer Karriere. Ob Olympia-Auftritte folgen, darüber entscheidet das IOC am Freitag.

Jenny Nowak steht mit 19 am Beginn ihrer Karriere. Ob Olympia-Auftritte folgen, darüber entscheidet das IOC am Freitag. Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Seit den ersten Olympischen Spielen 1924 gehört die Nordische Kombination zum Programm. Doch bleibt das auch so? Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet am Freitag (24.06.2022) über die Aufnahme der Frauen für die Winterspiele 2026.

Unterstützung bekommen die Nordischen Kombinierer von prominenten Wintersportlern wie Karl Geiger, Johannes Rydzek und Eric Frenzel. Sie fordern die Aufnahme der Nordischen Kombiniererinnen in das Olympia-Programm. „Es ist an der Zeit, dass diese Sportart einen Damen-Wettbewerb anbietet“, sagte Skispringer Karl Geiger, der als Kind selbst drei Jahre Kombinierer war. Eine Sportart „mit so einer Tradition darf man nicht aus dem Olympia-Programm nehmen, es gehört einfach zu“, so der Oberstdorfer.