Vielleicht markierte der Freitagabend den Anfang vom Ende. Eric Frenzel schließt das nicht aus. Für die Zukunft der Nordischen Kombination sehe er jedenfalls "sehr schwarz", sagte der dreimalige Olympiasieger, "ich bin wirklich sehr enttäuscht".

Olympia ohne Kombi-Frauen

Denn die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte gerade eine möglicherweise folgenschwere Entscheidung getroffen. In der Kombination aus Skispringen und Skilanglauf nämlich wird es auch bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo keinen Frauen-Wettbewerb geben. Sie bleibt bei Olympia also kurzfristig reine Männersache - und ist damit mittelfristig massiv vom Aus bedroht.

IOC-Vorwurf: Sportart zu jung

Sehr jung sei die Disziplin bei den Frauen, ließ das IOC wissen, zu wenige Nationen betreiben sie, nur einmal gehörte sie bislang zum WM-Programm. Für eine Aufnahme ins Programm 2030 wolle man eine "deutlich positive Entwicklung" sehen, machte IOC-Mitglied Karl Stoss deutlich.

2030 auch keine Männer mehr bei Olympia?

Eric Frenzel sieht für die Zukunft schwarz. Bildrechte: imago images/Sven Simon Damit allerdings steht die gesamte Sportart auf der olympischen Abschussliste, das weiß nicht nur Frenzel. Für alle Nationen werde es nun schwer werden, "die Nordische Kombination Damen in den nächsten siebeneinhalb Jahren aufrechtzuerhalten". Und wenn 2030 keine Frauen dabei sein können, führte er aus, "glaube ich nicht, dass auch die Nordische Kombination der Männer einen Platz findet".

IOC strebt Geschlechtergleichheit an

Eines der Zauberworte beim IOC lautet schließlich: Geschlechtergleichheit. Zudem blickt das IOC längst auch kritisch auf die Männer, es fehle die Vielfalt. So wird bemängelt, dass die insgesamt 27 Medaillen bei den letzten drei Winterspielen in der Nordischen Kombination nur an Sportler aus vier Nationen gingen - darunter Deutschland.