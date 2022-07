Nordische Kombination Drei Olympiasiege in Serie: Kombinierer-König Wehling wird 70

Trotz des Jubiläums wird Ulrich Wehling auf eine große Party verzichten . "Die gibt es nächstes Jahr, wenn meine Frau ebenfalls runden Geburtstag hat", sagt der mit dreimal Einzel-Gold in Folge bis heute erfolgreichste Kombinierer der Olympia-Geschichte. Mit seinen zwei Töchtern und Frau Eva-Maria, einer früheren Rennrodlerin, will er am Freitag in seiner Wahl-Heimat Berlin dennoch im kleinen Kreis auf seinen 70. anstoßen. Vielleicht wird Wehling dabei auch in Erinnerungen schwelgen.

Historischer Triumph: Drei Goldmedaillen in Serie

Seine Triumphe in Sapporo 1972, Innsbruck 1976 und Lake Placid 1980 bedeuten eine bis heute unerreichte Gold-Serie. "Für mich ist es ein absoluter Glücksfall, dass ich das geschafft habe", sagt Wehling im SID-Gespräch und verweist mit Stolz darauf, dass es damals nur jeweils eine Olympia-Entscheidung gab - heute sind es drei. Bei seinem ersten Triumph 1972 war Wehling mit 19 Jahren als letzter Athlet ins DDR-Team gerutscht - und hatte alle überrascht. Der Nordische Kombinierer Ulrich Wehling (DDR) 1972 in Sapporo Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Vier Jahre später gehörte ich dann schon zu den Favoriten", erinnert er sich - immerhin war er 1974 in Falun auch noch Weltmeister geworden. Die Reise nach Lake Placid schließlich hätte er um ein Haar gar nicht angetreten. "Hinter mir lagen zwei Operationen. Man hat mich bekniet, die junge Mannschaft anzuführen", so Wehling, der einlenkte und zum letzten Wettkampf seiner Karriere in die USA reiste. Ulrich Wehling bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon