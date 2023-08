Die Entscheidung im strömenden Regen von Oberwiesenthal fiel erst in der allerletzten Runde, als Hansen mit einem schnellen Antritt einen Vorsprung auf Armbruster herausfahren konnte und den Premierensieg für sich und Bjoernstad einfuhr.

Anfeuern nützte am Ende nichts. Trotz starker Leistung konnten die deutschen Teams das Team Norwegen 1 nicht schlagen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Armbruster belegte mit Julian Schmid den zweiten Platz für das Team Deutschland 1 (+11,4 s), Jenny Nowak und Johannes Rydzek wurden Dritte für Deutschland 2 (+27 s). Team Deutschland 3 mit Faisst und Würth, nach dem Springen noch Dritte, belegte am Ende Rang fünf.

Nach Oberwiesenthal zieht der Tross weiter Richtung Süden. In Oberstdorf (Dienstag und Mittwoch) und im österreichischen Villach (Freitag bis Sonntag) stehen in der kommenden Woche weitere Leistungsvergleiche an. Darunter auch im neuen "Compact-Format". Dort wird durch das Springen lediglich die Startreihenfolge bestimmt, die Zeitabstände zwischen den einzelnen Aktiven sind aber identisch und nicht von der Punktzahl nach dem Springen abhängig. Damit soll verhindert werden, dass der Sieger schon nach dem Springen feststeht.