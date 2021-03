Am Wochenende endet für die Nordischen Kombinierer die Corona-Saison schon wieder. Zwei Wochen nach dem Ende der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf kann sich Eric Frenzel auf ein echtes Heimspiel freuen.

Denn zum zweiten Mal in diesem Winter ist das sächsische Klingenthal Gastgeber für die weltbesten Kombinierer. In der Vogtlandarena stehen zum Saisonabschluss noch zwei Einzel an. Der Wintersportort war für Schonach eingesprungen, das den Weltcup wegen Schneemangels im Schwarzwald absagen musste. Anders als in Schonach ist Klingenthal bestens präpariert, für das Wochenende sind sogar noch einmal Minusgrade und Schneefall angekündigt.