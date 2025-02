Nowak sieht "sehr positive Zeichen"

Um nicht aus dem Olympia-Programm gekippt zu werden, hat der Ski-Weltverband FIS einige Änderungen vorgenommen. So wurden neben dem etablierten Rennen im Gundersen-Format neue Wettkampfformen aufgenommen, neben dem Massenstart zum Beispiel das kürzere sogenannte Compact Race. Spektakulär soll es im kommenden Winter werden, wenn die Männer erstmals von einer Skiflugschanze ihre Wettkämpfe austragen.

Führen die neuen Formate nicht zu Verwirrung? Bei den Zuschauern wie den Sportlern? Geiger lacht: "Ja, also wenn es nach mir gehen würde, dann wäre es nicht so kompliziert. Aber das ist tatsächlich wegen dem IOC so gekommen, weil das IOC mehr Formate gefordert hat."

Immerhin, so nimmt es Nowak wahr, gäbe es bereits gute Rückmeldungen des IOC: "Die Zeichen sehen sehr positiv aus", so Nowak, die auch auf den Austragungsort von Olympia 2030 setzt: "Sehr ausschlaggebend ist, dass die Olympischen Spiele 2030 in Frankreich sein werden. Und Frankreich ist sehr ambitioniert in Richtung Nordische Kombination."

Deutsches Team mit Seefeld-Schwung nach Trondheim

Vor dem großen Höhepunkt Olympia 2026 stehen für die Nordischen Kombinierer aber bereits in den kommenden Wochen weitere Highlights an. Ende Februar beginnt in Trondheim die Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Und das deutsche Team reist beflügelt durch die Erfolge von Seefeld mit klaren Medaillenhoffnungen an.

"Die Siege in dieser Saison geben mir Selbstvertrauen", blickte Geiger voraus. In diesem Winter stand er bereits achtmal auf dem Weltcup-Podest, ist im Gesamtweltcup aktuell Zweiter. "Ich muss die Leistung auf der Schanze bringen und im Laufen eine gute Performance zeigen. Dann habe ich Chancen, den Weltmeistertitel anzugreifen", weiß der Oberstdorfer.

Nowak, die in 44 Weltcup-Starts schon viermal aufs Podest lief, konnte sich in diesem Winter noch nicht über eine Top-3-Platzierung freuen. Doch sie hofft, dass der Armbruster-Erfolg von Seefeld das ganze Team beflügelt: "Man kann sich rankämpfen. Und das ist auch mein Ziel für die nächsten Wettkämpfe." Vielleicht kommt es schon bei der WM in Trondheim zum nächsten historischen Ergebnis: Gleichzeitige WM-Titel für deutsche Kombiniererinnen und Kombinierer gab es in der langen Geschichte der Nordischen Kombination nämlich auch noch nicht.