Eric Frenzel als Bundestrainer in der Nordischen Kombination? Der gerade zurückgetretene Hermann Weinbuch hat den gebürtigen Sachsen nach dessen Karriereende als möglichen Nachfolger in der nordischen Kombination ins Spiel gebracht.

"Eric wäre ein guter Bundestrainer, weil er über viel Erfahrung, Wissen und soziale Kompetenz verfügt", sagte der 63-jährige Weinbuch in einem Interview mit der Allgäuer Zeitung sowie den Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung. Weinbuch sei sich sicher, dass Frenzel "diesen Job gut machen würde".

Der langjährige König der Kombinierer kann sich den Rollenwechsel durchaus vorstellen. "Ich will meiner Sportart auf jeden Fall treu bleiben und mich auch weiter für die Zukunft der Kombination einsetzen", erklärte der Oberwiesenthaler unlängst. Er könne sich gut vorstellen, als Trainer zu arbeiten. Aber nur, wenn die Familie dies akzeptiere. In den Osterferien werde er mit seiner Frau darüber intensive Gespräche führen, so der dreifache Familienpapa Frenzel.