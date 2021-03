Beste Möglichkeit, Medaillen einzuheimsen, haben die DSV-Adler bereits am Freitag (5. März) beim Wettkampf von der großen Schanze. Titelverteidiger Markus Eisenbichler lässt sich aber nicht unter Druck setzen. "Ich habe überhaupt keinen Stress, die anderen müssen mich jagen", sagte der 29-Jährige nach Platz drei in der Qualifikation am Donnerstagabend und klopfte auf sein Leibchen mit der Aufschrift "World Champion 2019". Aktuell denke er fast gar nicht mehr an den großen Triumph am Bergisel in Innsbruck: "Wenn ich es mir nochmal anschaue, dann kommen die Gefühle wieder hoch. Aber ich lebe im Hier und Jetzt."



Karl Geiger, der in Oberstdorf bereits Silber von der Normalschanze sowie Gold im Mixed-Team mit Eisenbichler, Katharina Althaus und Anna Rupprecht gewonnen hatte, sieht das ähnlich. "Innsbruck ist zwei Jahre her, ich erinnere mich gerne zurück, aber am Freitag ist ein komplett neuer Tag", sagte er. "Was vor zwei Jahren war, davon kann ich mir morgen nix mehr kaufen." Interessant wird der Wettbewerb schon, da sich aktuell die Wetterlage verändert hat.

Es hat gelangt: Die Sieger im Teamspringen (v.re.): Karl Geiger, Anna Rupprecht, Katharina Althaus und Markus Eisenbichler. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon