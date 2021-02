Wenn ab Mittwoch in Oberstdorf um Weltmeister-Titel bei der Nordischen Ski-WM gelaufen und gesprungen wird, gehen auch mitteldeutsche Athletinnen und Athleten als Medaillenkandidaten mit an den Start. Vor allem in der Nordischen Kombination stehen die Chancen gut, das starke Ergebnis aus Seefeld von 2019 zu wiederholen. Damals hatte Eric Frenzel im Einzel auf der Großschanze und im Teamsprint mit Fabian Rießle Gold gewonnen, mit dem Team zudem die Silbermedaille geholt.

Frenzel braucht optimalen Sprung

Und der 32-Jährige hat bei seinen bisher sechs Weltmeisterschaften immer was geholt. Bundestrainer Hermann Weinbuch traut dem Sachsen das auch in Oberstdorf zu. "Eric Frenzel hat ein viel höheres Niveau als in den letzten zwei Jahren." Wenn Frenzel beim Springen noch eine Steigerung hinlegt, traut ihm Weinbuch eine Medaille oder sogar Gold zu. Frenzel gibt sich noch reserviert: "Ich weiß, wenn ich die abrufe, dann kann es zu guten Ergebnissen reichen." Wer ihn kennt, weiß aber: Ein Frenzel ist bei einem Saisonhöhepunkt immer in Topform. Eric Frenzel feilt an der Sprungform Bildrechte: IMAGO / Gerhard König

Juliane Seyfarth sucht WM-Form

Die Skispringerinnen um Juliane Seyfarth sind in der laufenden Saison noch nicht richtig in Tritt gekommen. Die 30-jährige Thüringerin, immerhin Team-Weltmeisterin und Titelträgerin im Mixed-Team vor zwei Jahren, wartet noch auf den ersten Saisonsieg. "Im Winter lief es leider nicht ganz so rund", sagte Seyfarth, die sich zuletzt in Garmisch-Partenkirchen den letzten Schliff holte. "Ich fühle mich jetzt gerüstet und bin bereit, dass es losgeht. Ich freue mich darauf, ganz besonders auf die Premiere auf der Großschanze." Ist Juliane Seyfarth zum Saisonhöhepunkt wieder da? Bildrechte: IMAGO / Gerhard König

Langlauf-Lichtblick Katharina Hennig

Im Skilanglauf sorgte Katharina Hennig in dieser Saison nicht nur mit guten Ergebnissen bei der Tour de Ski für Aufsehen. Beim Weltcup in Val di Fiemme gelang der Sächsin über 10 Kilometer im klassischen Stil mit Rang zwei die beste Platzierung ihrer Karriere. Dass es bei der WM zu einer Medaille reichen wird, glaubt Bundestrainer Peter Schlickenrieder aber nicht. Die Strecke im Allgäu liege Hennig eher nicht so gut, sagte er. Zudem steht ihre Paradedisziplin, das 10-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik, nicht auf dem Programm. Katharina Hennig beim Weltcup in Val di Fiemme Bildrechte: IMAGO / GEPA pictures

Geisterwettbewerbe in Oberstdorf