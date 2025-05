Oberwiesenthal und Klingenthal sind als Gastgeber der Ski-Weltmeisterschaften in sechs und nicht wie ursprünglich geplant erst in acht Jahren in der Verlosung. Der Deutsche Skiverband bewirbt sich nach dem Rückzug von Österreich um die Ausrichtung der Titelkämpfe 2031 und brachte auch die traditionellen sächsischen Wintersport-Orte ins Spiel.