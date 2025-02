Nordische Ski WM Armbruster und Nowak verpassen Podest

"Ich war vor dem Start doch sehr, sehr nervös. Es ist schon etwas anderes, wenn man in eine WM startet und so ein bisschen die Favoritenrolle aufgedrückt bekommen hat", sagte die dreimalige Saisonsiegerin. Zur Medaille fehlten ihr am Ende nur 6,7 Punkte oder umgerechnet dreieinhalb Meter, der ehemaligen Junioren-Weltmeisterin Nowak vom SC Sohland sogar nur gut zwei Meter. Nach dem Langlauf über fünf Kilometer hatte die im Gesamtweltcup führende Armbruster zunächst auf dem vierten Platz gelegen. "Ich hoffe, dass ich noch eine Rolle spielen kann", sagte sie in der kurzen Pause. Auf der kleinen Granasen-Schanze flog sie dann auf 89,0 m und fiel noch zurück.