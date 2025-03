Den Titel über zehn Kilometer in der klassischen Technik sicherte sich die Schwedin Ebba Andersson. Sie setzte sich wie schon im Skiathlon knapp vor Therese Johaug durch. Der norwegische Skistar kam bei tiefer und kaputter Spur im Zielsprint kaum voran. Bronze ging an die Schwedin Frida Karlsson.

Hennig, die in der Vorbereitung auf die WM mit Erkrankungen zu kämpfen hatte und nun erstmals bei den Titelkämpfen in Trondheim ins Geschehen eingreifen konnte, lief ein mutiges Rennen und lag letztlich nur 29,9 Sekunden hinter Andersson zurück.

"Was mir sehr gut gefallen hat: Die Mädels haben alle vom ersten Meter weg attackiert", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder. "So muss man es angehen." Das Teamergebnis macht Mut für die Staffel am Freitag, die laut Schlickenrieder "die einzige realistische Medaillenchance" bietet.