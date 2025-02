In der Kombination Jenny Nowak, Nathalie Armbruster, Julian Schmid und Vinzenz Geiger belegte das deutsche Team nach vier Sprüngen und dem abschließenden Langlauf den zweiten Rang hinter den überragenden Norwegern. Der Rückstand im Ziel betrug 1:16,8 Minuten. Österreich sicherte sich im Zielsprint Bronze.

Nach dem Sprungwettkampf lag das deutsche Quartett nach Sprüngen auf 94,5 (Nowak), 93,5 (Armbruster), 102,5 (Geiger) und 103,5 Meter (Schmid) auf dem dritten Rang, knapp 30 Sekunden hinter den führenden Norwegern. Dazwischen lag vor dem entscheidenden 15-Kilometer-Langlauf (5/2,5/2,5/5 km) noch Japan. Aus dem deutschen Team machte sich als erstes Schmid in die Loipe, der nach 1,2 Kilometern die Lücke zum Japaner geschlossen hatte und nun mit diesem gemeinsam lief. Da der Rückstand auf Norwegen aber immer mehr anwuchs, löste sich Schmid.

Als dritte war schließlich Armbruster an der Reihe, die ebenfalls nicht an Norwegen herankam und ihrerseits weitere zwölf Sekunden verlor. Zudem konnte Japan von hinten aufschließen. Geiger und Ryota Yamamoto liefen kurzzeitig zusammen, dann zog der deutsche Olympiasieger davon und sicherte dem deutschen Team so die Silbermedaille. Die Asiaten wurden sogar noch von Österreich ein- und überholt.