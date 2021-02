Eric Frenzel ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf knapp an seiner 16. WM-Medaille vorbeigelaufen. Der Sachse wurde am Freitag (26.02.2021) nach einem Sprung von der Normalschanze und einem 10-Kilometer-Langlauf Vierter. Auf das Podest fehlten Frenzel nur 5,0 Sekunden.