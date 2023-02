Nordische Ski-WM Hennig, Freitag und Nowak reisen mit Medaillenhoffnungen nach Planica

Neben Katharina Althaus, die in diesem Winter bereits sechs Weltcups gewinnen konnte und auf Rang zwei in der Gesamtwertung liegt, hat sich Selina Freitag als Nummer zwei bei den deutschen Skispringerinnen etabliert. Die jüngere Schwester des ehemaligen Weltklassespringers Richard Freitag ist in dieser Saison in der Weltspitze angekommen. Beim Silvesterturnier in Ljubno sprang die 21-Jährige von der SG Nickelhütte aus erstmals in ihrer Karriere auf das Treppchen. Wenig später fehlten ihr in Zao nur 50 Zentimeter zu ihrem ersten Weltcupsieg. "Meine Saison verlief bisher ganz cool. Ich war immer in den Top-Ten. Die Sprünge werden stabiler. Ich fühle mich sehr gut", blickte Freitag voraus.

Selina Freitag befindet sich guter Form und landete in diesem Winter regelmäßig in den Top Ten. Bildrechte: dpa