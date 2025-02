Freitag kann sich damit über die ersten WM-Einzelmedaille ihrer Karriere freuen. Vor zwei Jahren in Planica hatte sie bereits zwei Mal Gold im Team und im Mixed-Team gewonnen. Die 23-Jährige aus Aue kam am Freitag (28. Februar 2025) auf 99 und 103,5 Meter und musste sich damit nur Nika Prevc aus Slowenien geschlagen geben. Bronze ging an Lokalmatadorin Anna Odine Ström.