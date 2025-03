Deutschlands Skispringerinnen haben bei der WM in Trondheim Gold im Teamwettbewerb verpasst, aber Bronze gewonnen. Juliane Seyfarth, Katharina Schmid, Agnes Reisch und Selina Freitag musste sich mit 846,5 Punkten Norwegen (904,5) und Österreich (885,1) am Ende deutlich geschlagen geben.

Das deutsche Quartett zeigte sich bei nicht einfachen Windbedingungen hellwach, leistete sich im ersten Durchgang keinen Patzer und durfte auf Platz zwei liegend – 5,6 Punkte hinter Norwegen– vom Titel träumen. Juliane Seyfarth startete mit guten 93,5 Metern, Katharina Schmid ließ 91,5 Meter folgen. Agnes Reisch gelang ein toller Satz auf 99,5 Meter. Die Silbermedaillen-Gewinnerin vom Freitag, Selina Freitag, steuerte 95,54 Meter bei. "Vom Gefühl her war der Sprung nicht so verkehrt. Es hat aber nicht so getragen wie gestern", erklärte die Sächsin im ZDF. Auf Rang drei lag bei Halbzeit Norwegen, nur 3,4 Punkte hinter dem deutschen Team. Danach waren die Abstände bereits sehr groß. Slowenien hatte trotz eines 102,5-Meter-Satzes von Weltmeisterin Nika Prevc als viertplatziertes Team bereits fast 40 Punkte Rückstand auf Norwegen.