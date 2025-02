Nordische Ski-WM Freitag und Carl starten mit Medaillenambitionen in Trondheim

Für die Athletin vom WSV Erzgebirge Oberwiesenthal lief es in dieser Saison nicht ganz so rund. So musste Hennig die prestigeträchtige Tour de Ski aus gesundheitlichen Gründen absagen. Jetzt ist sie aber auf dem aufsteigenden Ast. Über 10 km in der klassischen Technik wurde die 28-Jährige in Falun Sechste und hielt während des Rennens Kontakt zur Spitzengruppe. Vor ihrer vierten WM-Teilnahme sagt sie: "Meine Ziele für die WM musste ich aufgrund der vielen Krankheitsausfällen leider ein bisschen anpassen. Wäre der Winter so verlaufen wie in den letzten drei Jahren, dann wäre mein Ziel eine Einzelmedaille gewesen. Aber mir fehlen viele Rennen." Sie würde gerne an den Teamwettbewerben teilnehmen. Mit der Staffel sicherte sie sich bei der WM 2023 Silber.