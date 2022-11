Die Modernisierung der Rennschlitten- und Bobbahn sowie der Biathlon-Arena am Rennsteig in Oberhof werden teurer als veranschlagt. Derzeit geht die Thüringer Landesregierung von Kosten von rund 84 Millionen aus, wie ein Sprecher des Sportministeriums am Dienstag erklärte. Zudem sei noch nicht alles abgerechnet. "Die Kosten können noch steigen." Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" über die Mehrkosten berichtet.