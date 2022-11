Anna Berreiter feierte in Oberhof ihren ersten Weltcupsieg und liebäugelt nun auch mit einer WM-Medaille. Bei den letzten Trainingsfahrten klappte es noch nicht wie gewünscht. "Die Bahn, die mir liegt – das dachte ich in der letzten Selektionswoche mal kurz nicht mehr so. Der Druck ist aber da, weil man ja Lust hat zu performen und zu zeigen, was man kann. Gerade am Start habe ich noch ein bisschen was zu tun", so die 23-Jährige vom RC Berchtesgaden.

Bildrechte: imago images/Karina Hessland