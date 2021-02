Wie sehr der Amateursport unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leidet, wurde erst vor wenigen Tagen deutlich: Die Zahl der Vereinsaustritte in Mitteldeutschland hat sich im letzten Jahr drastisch erhöht. Während der organisierte Sport in Sachsen-Anhalt einen Schwund von fast 10.000 Mitgliedern verzeichnete, hat der Landessportbund in Thüringen rund 16.500 Vereinsaustritte zu beklagen. In Sachsen beläuft sich die Zahl der Vereinsaustritte gar auf 20.000, wie eine Befragung aller Vereine für die jährliche Mitgliederbestandserhebung ergab.