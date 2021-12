Ende November war es traurige Gewissheit: Der Biathlon-Weltcup in Oberhof (3. bis 9 Januar 2022) wird aufgrund der Corona-Pandemie wie auch schon in diesem Jahr vor einer Geisterkulisse stattfinden. Die aktuelle Verordnungslage in Thüringen gestattet zwar Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen unter freiem Himmel, nach Abzug aller Sportler und Offiziellen wären Zuschauer allerdings nur in geringem Umfang möglich, erklärte Thomas Grellmann, Chef des Organisationskomitees, im Gespräch mit dem MDR.